69-я параллель
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23:19, 10 декабря 202469-я параллель

Россияне начали платить за возможность полежать в ледяной воде на улице

В Архангельской области начали продавать возможность полежать в ледяной воде
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Россияне начали платить за возможность полежать в ледяной воде на улице. Это следует из публикации портала 29.RU в Telegram.

Как сообщили журналисты издания, речь идет об айс-флоатинге, в рамках которого на человека надевают гидрокостюм и выпускают в нем в воду. Отмечается, что гидрокостюм весит около восьми килограммов и не мокнет около шести часов. Организаторы такого вида отдыха сообщают, что желающим заняться айс-флоатингом даже не нужно уметь плавать, костюм не позволит утонуть.

«Костюм, когда ты в нем уже находишься в воде, полностью тебя окутывает воздухом и термоизоляцией, тебе достаточно приятно даже становится. Ощущения были — не передать словами», — рассказала Анна, соосновательница бизнеса и первооткрывательница айс-флоатинга в России.

При этом для желающих заняться айс-флоатингом есть ограничения: до плавания не допустят людей с лишним весом, слишком большим ростом и проблемами со здоровьем.

Флоатинг — превращающееся в «парение» плавание на поверхности воды с высоким содержанием соли в изолированной от света и звука камере. Во время флоатинга человек испытывает сенсорную депривацию, что, как считается, является полезным для психики.

Ранее сообщалось, что россиянин использовал плавучий остров вместо сапборда и попал на видео.

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