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13:40, 30 июля 2026 (обновлено: 13:52, 30 июля 2026)Мир

Митрополит Иларион оценил риски возобновления его дела в Чехии

Митрополит Иларион: Приостановление дела в Чехии означает, что его можно возобновить
Кристина Козлова (редактор)

Фото: Александр Щербак / ТАСС

«Приостановление» дела против митрополита Илариона в Чехии после обнаружения в его машине запрещенных веществ означает, что это дело можно возобновить в любой момент. Об этом митрополит рассказал в беседе с РИА Новости.

«На практике "приостановление" дела означает, что в любой момент его можно реанимировать, например, если бы я снова появился в Карловых Варах и начал служить. Но пока я остаюсь в России, я никому там не буду интересен, и меня, надеюсь, оставят в покое», — заявил митрополит.

Иларион также поделился, что во время своего нахождения в Карловых Варах он получал угрозы по электронной почте с требованиями покинуть место служения. «Убирайся из Чехии, русская сволочь!» — гласило одно из писем.

Ранее чешская полиция, задержавшая в мае митрополита Илариона и его видеооператора по подозрению в хранении запрещенных веществ, не нашла отпечатков пальцев на найденных пакетиках. Оказалось, что единственные отпечатки пальцев, которые обнаружены на пакетиках, были те, что принадлежали сотруднику полиции, который заявил об их обнаружении.

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