США не смогли обойтись без российского урана

Bloomberg: Американские АЭС продолжили зависеть от поставок российского урана

Атомная промышленность США по-прежнему сильно зависит от российского урана, который используется в реакторах, вырабатывающих около одной пятой электроэнергии страны. Об этом сообщило Bloomberg.

Оно сослалось на отчет Управления энергетической информации США. Оказалось, что в 2025 году американские операторы реакторов закупили около 3,28 миллиона так называемых единиц работы разделения (SWU) в России. Это почти 26 процентов от общего объема закупок. Для сравнения, десять лет назад этот показатель составлял 17 процентов.

Такая зависимость выглядит особенно актуальной на фоне планов Вашингтона возродить атомную энергетику в связи с растущим спросом на электроэнергию со стороны центров обработки данных и электрификации.

Отмечается, что в 2024 году США запретили импорт российского урана. Однако министерство энергетики может предоставлять исключения в случаях, когда альтернативные источники поставок недоступны или импорт считается отвечающим национальным интересам. Срок действия этой нормы истечет не позднее января 2028 года.

В середине июля сообщалось, что новый американский законопроект о санкциях против РФ позволит президенту США Дональду Трампу ввести полный запрет на импорт российского урана.