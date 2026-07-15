США приготовились к полному запрету на импорт важного ресурса из России

РИА Новости: Новый законопроект о санкциях США полностью запрещает импорт урана из РФ

Новый законопроект о санкциях против России позволит президенту США Дональду Трампу ввести полный запрет на импорт российского урана. Об этом со ссылкой на документ сообщает РИА Новости.

«С даты принятия настоящего закона президент должен предпринять все необходимые шаги для реализации требований закона о приватизации Обогатительной корпорации США касательно импорта урана из РФ», — указано в проекте закона о санкциях.

Документ также предписывает запрет на импорт урана от российской госкорпорации «Росатом», а также «любой ее дочерней структуры или правопреемника».

Ранее высокопоставленный американский сенатор-демократ Ричард Блюменталь назвал срок введения новых санкций против России. «Белый дом действительно поддерживает законопроект, и я полагаю, что он может быть принят до августа», — допустил он.