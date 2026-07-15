Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:19, 15 июля 2026Мир

США приготовились к полному запрету на импорт важного ресурса из России

РИА Новости: Новый законопроект о санкциях США полностью запрещает импорт урана из РФ
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Новый законопроект о санкциях против России позволит президенту США Дональду Трампу ввести полный запрет на импорт российского урана. Об этом со ссылкой на документ сообщает РИА Новости.

«С даты принятия настоящего закона президент должен предпринять все необходимые шаги для реализации требований закона о приватизации Обогатительной корпорации США касательно импорта урана из РФ», — указано в проекте закона о санкциях.

Документ также предписывает запрет на импорт урана от российской госкорпорации «Росатом», а также «любой ее дочерней структуры или правопреемника».

Ранее высокопоставленный американский сенатор-демократ Ричард Блюменталь назвал срок введения новых санкций против России. «Белый дом действительно поддерживает законопроект, и я полагаю, что он может быть принят до августа», — допустил он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Угроза реальна». Зачем США снова бомбят Иран и почему Трамп опасается, что его могут устранить?
    Трех россиян обвинили в киберпреступлениях против США
    Украину предупредили о проблеме с производством ракет для Patriot
    Иран ударил по американской базе в Иордании
    Раскрыт порядок действий в случае измены партнера
    Кара Делевинь назвала съемку без трусов для Playboy бунтарством
    В США оценили потери бизнеса из-за санкций против России
    Россиянам напомнили о сроках уплаты одного налога
    В нескольких регионах России сообщили об улучшении ситуации с бензином
    США снизят пошлины для пяти крупнейших покупателей российской нефти
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok