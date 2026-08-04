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14:33, 4 августа 2026Россия

В России заявили об ответе на подготовку спецслужбами Украины покушения на главу региона

Депутат ГД Колесник: Ответ на теракты Украины должен быть соразмерным
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что ответ на подготовку спецслужбами Украины покушения на главу нового региона России в Крыму должен быть соразмерным. Его слова приводит газета «Взгляд».

Парламентарий обозначил, что данным действием противник преследовал несколько целей, среди которых — попытка запугать и разобщить жителей.

«Украина развязала террористическую войну против нас и ответ на это должен быть соразмерным», — заявил Колесник.

Он также подчеркнул, что для своих целей Киев вербует россиян, и обратился к гражданам, напомнив, что с момента заключения соглашения с противником «счет их жизни идет на часы», уточнив, что украинские кураторы в любом случае не оставят исполнителя в живых.

Ранее в ФСБ сообщили, что завербованные украинской спецслужбой двое россиян заготовили три боевых дрона и бомбу для теракта против руководителя нового региона страны во время его пребывания в Крыму. Известно, что задержанные также передавали украинскому куратору собранные ими сведения о находящихся на полуострове российских военных подразделениях и планировали атаки на критически важные объекты.

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