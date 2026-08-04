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14:33, 4 августа 2026Экономика

Оценена готовность россиян отказаться от отпуска ради ремонта

«Бобер»: 60 % россиян отказались от путешествий ради ремонта
Виктория Клабукова

Фото: anatoliy_gleb / Shutterstock / Fotodom

Больше половины (60 процентов) россиян этим летом отказались от отпуска ради косметического ремонта. Это показал опрос телеканала «Бобер», результаты которого публикуют РИА Новости.

Как показало исследование, 33 процента мужчин склонны затевать ремонт спонтанно, занимаясь этим как хобби по вечерам и в выходные, 50 процентов соглашаются на ремонт из-за давления жены, а 11 процентов обновляют квартиру в веселой компании друзей. При этом инициаторами масштабного ремонта чаще всего становятся женщины — ремонт по желанию дам начинают в 72 процентах случаев.

Свыше 68 процентов опрошенных признались, что квартирный ремонт помогает им справляться со стрессом. Главным же показателем успешности ремонта для женщин являются комплименты близких (63 процента респондентов), а для мужчин — одобрение второй половины (больше 70 процентов). Основными поводами для конфликта во время ремонта оказались бюджет (73 процента), разногласия по стилю (26 процентов) и сроки (43 процента). По мнению 76 процентов представительниц слабого пола, ремонт не доставляет беспокойств, если мужья не экономят и соглашаются с выбором дизайна. При этом 83 процентам мужчин было бы достаточно, что к ним прислушивались хотя бы по части вопросов.

В апреле о своей готовности сделать полноценный ремонт в течение года заявили 38 процентов россиян, косметический ремонт планировали сделать 20 процентов опрошенных. В целом улучшить дом в 2026 году собирались 96 процентов респондентов.

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