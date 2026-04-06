Россияне признались в одном желании

ORMATEK: 38 % опрошенных россиян собираются делать ремонт в 2026 году

В 2026 году улучшать дом намерены 96 процентов опрошенных россиян. Полноценный ремонт хотели бы сделать 38 процентов, респондентов, а 20 процентов планируют косметические изменения, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные опроса компании ORMATEK.

Еще 29 процентов россиян рассказали, что предпочитают постепенно улучшать жилье в течение года. Полностью довольны своим домом и не планируют изменений только 2 процента опрошенных. Столько же россиян хотели бы обновить интерьер, но не имеют такой возможности.

Мебель планируют обновить 49 процентов опрошенных, 29 процентов хотят заменить декор и текстиль. В топе приоритетов также ремонт ванной комнаты (24 процента) и обновление товаров для сна, включая матрасы и кровати (22 процента).

Главное, на чем россияне не готовы экономить — товары для сна и качественная мебель.

В опросе приняли участие более 2 тысяч россиян.

Ранее россиянам напомнили, что некоторые ремонтные работы на даче требует официального уведомления и согласия соседей.