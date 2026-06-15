Российские хоккеисты выиграли Кубок Стэнли в 11-й раз подряд

«Каролина» победила «Вегас» и стала обладателем Кубка Стэнли

«Каролина Харрикейнс» на выезде обыграла «Вегас Голден Найтс» в шестом матче финальной серии Кубка Стэнли. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на понедельник, 15 июня, и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. В составе «Харрикейнс» заброшенными шайбами отличились Тэйлор Холл, Джексон Блэйк и Николай Элерс. Российские игроки Каролины Андрей Свечников и Александр Никишин не отметились результативными действиями.

«Каролина» одержала победу в серии 4-2 и завоевала свой второй Кубок Стэнли в истории. Помимо Свечникова и Никишина, трофей взял и российский вратарь «Харрикейнс» Петр Кочетков. Команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с россиянами в составе выигрывают Кубок Стэнли уже в 11-й раз подряд. Последним клубом, взявшим титул без российских игроков, был «Чикаго Блэкхокс» в 2015 году.

Ранее российский вратарь «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский стал лучшим в сезоне НХЛ. 31-летний россиянин во второй раз в карьере выиграл «Везина Трофи». Впервые он завоевал приз лучшему вратарю лиги в 2019 году.