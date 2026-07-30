«Я бы хотел, чтобы он завершил войну». Трамп обратился к Зеленскому и оценил отношения с Путиным. Что он сказал?

Трамп после встречи с Зеленским заявил о попытках уговорить его завершить боевые действия

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в Белом доме настаивал на том, чтобы украинский глава Владимир Зеленский завершил конфликт с Россией. В этом сам американский лидер признался, когда общался с представителями СМИ.

«Я бы хотел, чтобы он завершил войну», — заявил Трамп, отвечая на вопросы журналистов о встрече с президентом Украины, которая прошла накануне в стенах администрации США.

Отношения с Путиным

Лидер Америки не обошел стороной и тему взаимоотношений со своим российским коллегой. Трамп заявил, что у него выстроена хорошая связь с президентом России Владимиром Путиным.

«Я лажу с обоими. Я лажу с президентом Путиным. Я лажу с президентом Зеленским», — резюмировал глава Белого дома.

Лидер США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин на объединенной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска, 15 августа 2025 года. Фото: Gavriil Grigorov / Reuters

Переговоры с Зеленским и ракеты Patriot

28 июля Трамп принял Зеленского в своей резиденции. Встреча прошла в закрытом формате — без лишних глаз и журналистов. Обсуждения длились около часа. Украинский президент сказал, что обсудил с Трампом активизацию дипломатического процесса. Он охарактеризовал встречу с американским лидером как «хорошую».

По словам Зеленского, Трамп согласился дать Киеву лицензии на производство ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot. Кроме того, украинский глава заявил, что встретился с представителями американских военных компаний.

Новые «адские санкции» США против России

В американской политической среде произошел раскол в связи с новым законопроектом об антироссийских санкциях, одним из авторов которого стал умерший сенатор США Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Инициатива вызвала споры в Сенате, поэтому в настоящее время консенсуса достичь не удалось, рассказал корреспондент издания Punchbowl Энтони Адранья.

Проект предполагает введение стопроцентной пошлины против крупнейших покупателей российских энергоносителей, а также в размере 500 процентов на весь импорт, осуществляемый из России в США. Издание Politico пишет, что американские демократы из Палаты представителей во многом не одобряют новый проект. Камнем преткновения оказались стопроцентные пошлины, которые глава Белого дома сможет вводить против других стран после принятия данного пакета. Демократы решили поосторожничать, поскольку опасаются, что новая мера даст Трампу слишком широкие полномочия. Сенаторы должны обсудить все риски этого решения, считает демократ Джин Шахин.

Ранее посольство РФ предупредило, что одобренный сенатом США законопроект Линдси Грэма об «адских санкциях» против России оказывает администрации президента Трампа медвежью услугу. Как напомнили дипломаты, неэффективность санкционного давления на Россию была «доказана на практике».