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02:54, 30 июля 2026Россия

Российских школьников лишили одного дня каникул

ТАСС: Зимние каникулы у российских школьников в новом учебном году будут короче на день
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Зимние каникулы у российских школьников в новом учебном году будут короче, чем в предыдущем. Об этом пишет ТАСС.

В прошлом учебном году дети отдыхали с 31 декабря по 11 января, в этом же им предстоит вернуться за парты 10 января. Таким образом, каникулы продлятся на один день меньше.

Новый учебный год начнется 1 сентября 2026 года и завершится 26 мая 2027 года.

Ранее в Министерстве просвещения РФ рассказали, что с 1 сентября в школах России введут начальную военную подготовку. Детям расскажут о противодействии экстремизму и терроризму, а также проведут практикумы по оказанию первой помощи. Также будут разделы, посвященные подготовке к военной службе, воинской дисциплине, освоению базовых строевых приемов и знакомству с общевоинскими уставами.

Кроме того, с нового учебного года в школах начнут поэтапно внедрять предмет «Духовно-нравственная культура России». Его будут преподавать с пятых классов.

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