В российских школах решили ввести начальную военную подготовку с нового учебного года

Минпросвещения: С 1 сентября 2026 года в школах России введут начальную военную подготовку

С 1 сентября 2026 года в школах России введут начальную военную подготовку. Об этом сообщили в Министерстве просвещения, передает «Интерфакс».

Как следует из проекта приказа министерства, с нового учебного года в российских школах решили заменить модульную систему по предмету «Основы безопасности и защиты Родины» на два отдельных обязательных курса: «Безопасность жизнедеятельности» и «Начальная военная подготовка». На каждый из предметов будет выделено по 34 классных часа. Новый предмет появится у учащихся восьмых и девятых классов.

«Наша задача — сделать предмет наиболее практико-ориентированным. Важно, чтобы в непростых жизненных ситуациях ребята знали четкий алгоритм действий», — пояснили в министерстве.

Уточняется, что начальная военная подготовка будет направлена на формирование основ защиты государства и готовности к военной службе. В частности, дети освоят принципы национальной безопасности, закрепленные в Конституции РФ, чрезвычайные ситуации и систему гражданской обороны, использование средств индивидуальной и коллективной защиты, правила при объявлении эвакуации.

На уроках детям расскажут о противодействии экстремизму и терроризму, а также проведут практикумы по оказанию первой помощи. Кроме того, будут разделы, посвященные направлениям подготовки к военной службе, знакомству с общевоинскими уставами, воинской дисциплине и освоению базовых строевых приемов.

Ранее стало известно, что с нового учебного года Минпросвещения России начнет поэтапно внедрять в школах предмет «Духовно-нравственная культура России». Его будут преподавать с пятых классов.