В российских школах начнут вводить новый предмет

Кравцов сообщил о введении предмета «Духовно-нравственная культура России» в школах

С нового учебного года Минпросвещения России начнет поэтапно внедрять в школах предмет «Духовно-нравственная культура России». Одновременно ведомство занимается подготовкой учебников для новой дисциплины, заявил РИА Новости глава министерства Сергей Кравцов.

«В новом учебном году начнется поэтапное введение предмета "Духовно-нравственная культура России", по этому предмету также готовим учебники», — рассказал он.

Согласно плану, предмет «Духовно-нравственная культура России» начнут преподавать во втором полугодии 2026/27 учебного года в 5-х классах в объеме 17 часов. С 2027/28 учебного года его также введут для учеников 6-х и 7-х классов, где курс будет рассчитан на 34 часа. Основная задача дисциплины — формирование у школьников мировоззрения, основанного на традиционных российских духовно-нравственных ценностях.

В рамках курса учащиеся будут знакомиться с биографиями и взглядами государственных, общественных и культурных деятелей, ученых, военных, а также участников специальной военной операции. Предполагается, что их пример поможет укрепить у школьников созидательные ценности.

Ранее Кравцов заявил об увеличении вдвое доли начальной военной подготовки в школах Российской Федерации (РФ). Министр поделился, что для учеников 6-11-х классов введут предмет «Основы безопасности и защиты Родины», в рамках которого около 20 процентов учебного времени отводится на начальную военную подготовку.