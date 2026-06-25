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15:36, 25 июня 2026Россия

В российских школах запланировали увеличить вдвое начальную военную подготовку

Министр Кравцов заявил об увеличении доли начальной военной подготовки в школах РФ
Майя Назарова
Майя Назарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил об увеличении вдвое доли начальной военной подготовки в школах Российской Федерации (РФ). Об этих планах сообщается в канале ведомства в «Максе».

Министр поделился, что для учеников 6-11-х классов введут предмет «Основы безопасности и защиты Родины», в рамках которого около 20 процентов учебного времени отводится на начальную военную подготовку. Кравцов разъяснил, что в программе будут изучение беспилотных летательных аппаратов и проведение учебных сборов.

Кроме того, глава Минпросвещения рассказал, что со следующего учебного года в школах появится новый предмет «Духовно-нравственная культура России». Для его реализации отобраны 83 героя, в том числе бойцы спецоперации, о которых будут созданы документальные фильмы, подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что новый стандарт обучения в старших классах начнет действовать в 2027 году. По новым правилам, школьник сможет изучать все предметы на базовом уровне, тогда как в прошлом обязательно было изучать две дисциплины более углубленно.

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