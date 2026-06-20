В России изменят школьную программу для старших классов

Министр Кравцов: Новый стандарт обучения в старших классах начнет действовать в 2027 году

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство изменит программу обучения в старших классах. Его слова приводит РИА Новости.

Кравцов уточнил, что обновленный федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования. начнет действовать в 2027 году. «Мы поставили перед собой задачу сделать содержание обучения более прикладным и соответствующим современным реалиям», — подчеркнул он.

Согласно новым правилам, школьник сможет изучать все предметы а базовом уровне, тогда как раньше обязательно было изучать две дисциплины более углубленно.

Ранее Кравцов заявил, что Минпросвещения России утвердило программу изучения арабского языка в школах. Она вступит в силу 1 сентября.