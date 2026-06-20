Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:53, 20 июня 2026Россия

В России изменят школьную программу для старших классов

Министр Кравцов: Новый стандарт обучения в старших классах начнет действовать в 2027 году
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Сергей Кравцов

Сергей Кравцов. Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство изменит программу обучения в старших классах. Его слова приводит РИА Новости.

Кравцов уточнил, что обновленный федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования. начнет действовать в 2027 году. «Мы поставили перед собой задачу сделать содержание обучения более прикладным и соответствующим современным реалиям», — подчеркнул он.

Согласно новым правилам, школьник сможет изучать все предметы а базовом уровне, тогда как раньше обязательно было изучать две дисциплины более углубленно.

Ранее Кравцов заявил, что Минпросвещения России утвердило программу изучения арабского языка в школах. Она вступит в силу 1 сентября.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленского лишили высшей награды Польши. Как с этим связаны украинские экстремисты?

    В России выпустят «Черную книгу» растений

    Врач высказалась о новом способе приостановить развитие псориаза

    Россиянам рассказали о вредящих карьере постах в соцсетях

    Команда Марокко обыграла сборную Шотландии в матче ЧМ‑2026

    В России изменят школьную программу для старших классов

    Экс-сотрудник СБУ раскрыл расположение биолабораторий на Украине

    Евродепутат рассказал о вызванной санкциями против России ключевой трудности ЕС

    Экономист рассказал о будущем ключевой ставки в России

    Владелец «Что? Где? Когда?» попала в базу «Миротворца»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok