Российские школьники начнут изучать арабский язык

Кравцов: С 1 сентября начнет действовать новая программа изучения арабского языка в школах

Минпросвещения России утвердило программу изучения арабского языка в российских школах, она начнет действовать с 1 сентября. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов, его слова приводит пресс-служба ведомства.

Как уточнили в министерстве, 19 июня Кравцов провел рабочую встречу, посвященную вопросам деятельности Образовательного центра имени шейхи Фатимы бинт Мубарак в Областной гимназии имени Примакова.

«Три года у нас проводится олимпиада по арабскому языку, утверждена программа изучения арабского языка в российских школах, которая начнет действовать с 1 сентября нового учебного года», — рассказал министр.

Он добавил, что Минпросвещения подготовило и перевело на арабский язык русские народные сказки, книгу о России и произведения русских писателей, которые передали в ОАЭ.

Ранее Кравцов сообщил, что китайский язык изучают более 47 тысяч российских школьников.