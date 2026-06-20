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23:43, 19 июня 2026Россия

Российские школьники начнут изучать арабский язык

Кравцов: С 1 сентября начнет действовать новая программа изучения арабского языка в школах
Егор Брусенцев (ночной линейный редактор)
СюжетЗимняя Олимпиада-2026:

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

Минпросвещения России утвердило программу изучения арабского языка в российских школах, она начнет действовать с 1 сентября. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов, его слова приводит пресс-служба ведомства.

Как уточнили в министерстве, 19 июня Кравцов провел рабочую встречу, посвященную вопросам деятельности Образовательного центра имени шейхи Фатимы бинт Мубарак в Областной гимназии имени Примакова.

«Три года у нас проводится олимпиада по арабскому языку, утверждена программа изучения арабского языка в российских школах, которая начнет действовать с 1 сентября нового учебного года», — рассказал министр.

Он добавил, что Минпросвещения подготовило и перевело на арабский язык русские народные сказки, книгу о России и произведения русских писателей, которые передали в ОАЭ.

Ранее Кравцов сообщил, что китайский язык изучают более 47 тысяч российских школьников.

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