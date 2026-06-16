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20:50, 16 июня 2026Россия

Раскрыто число изучающих китайский язык российских школьников

Кравцов: Китайский язык изучают более 47 тысяч российских школьников
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Китайский язык изучают более 47 тысяч российских школьников. Их число раскрыл глава Минпросвещения России Сергей Кравцов, передает РИА Новости.

«Десятки школ России и Китая стали партнерами по обмену», — обозначил Кравцов, уточнив, что суть сотрудничества заключается в проведении совместных онлайн-уроков, видеоконференций, культурных и образовательных мероприятий.

По информации министра, на данный момент более 82 тысяч китайских школьников и студентов осваивают русский язык. В подведомственных Минпросвещения России педагогических университетах обучается более 7 тысяч китайских учащихся.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что его младшая дочь заговорила на китайском языке раньше, чем на русском. Отвечая на вопрос о том, хотел ли бы он, чтобы дочь в будущем приехала в Китай учиться или работать, Песков заявил, что «хотел бы, чтобы она делала то, что она хочет».

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