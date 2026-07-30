Леонтьев нашел лазейку в законе и сэкономил на особняке в США миллионы рублей

Леонтьев нашел лазейку в законе и сэкономил на особняке в Майами 27 млн рублей

Российский певец Валерий Леонтьев нашел лазейку в законодательстве США и сэкономил более 350 тысяч долларов (27,3 миллиона рублей) на налогах за свой дом в Майами. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Артист приобрел объект в 2015 году через жену Людмилу Исакович, а затем передал его в свой семейный траст Valerii Leontiev Trust за символическую цену 10 долларов. При этом в договоре есть специальный пункт о праве на льготу для основного места жительства. Он гарантирует, что после передачи жилья в организацию супруги сохранят пожизненное право пользоваться домом и льготами для постоянного проживания.

Сделка позволила семье сохранить действие программы Save Our Homes, призванной защитить собственников от резкого роста налогов. За 10 лет объект вырос в цене с 2,94 миллиона до 8,58 миллиона долларов, однако налоговая база увеличилась значительно менее заметно — с 2,94 миллиона до 3,37 миллиона долларов. Благодаря лазейке Леонтьев платит за особняк площадью 600 квадратов с шестью спальнями до 59,9 тысячи долларов в год, притом что без льготной программы сумма составляла бы 159 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что старший сын основателя ЛДПР Владимира Жириновского Давид Гарсия выставил на продажу два элитных таунхауса, принадлежавших его отцу.