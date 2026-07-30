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17:13, 30 июля 2026 (обновлено: 17:31, 30 июля 2026)МирЭксклюзив

Последствия отказа Зеленского встречаться с Навроцким оценили

Политолог Камкин: Зеленский послал очевидный сигнал Навроцкому
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Eric Lee / Reuters

Польские политики болезненно реагируют на демарши украинской стороны, а сигналы президента Украины Владимира Зеленского могут привести к размежеванию между премьер-министром Польши Дональдом Туском и президентом страны Каролем Навроцким, заявил старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Александр Камкин. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Ранее стало известно, что Зеленский, посетив Польшу, нарушил дипломатический протокол, проведя переговоры с Туском и проигнорировав встречу с президентом Навроцким.

По словам политолога, Туск в большей степени настроен на поддержку Киева, тогда как Навроцкий неоднократно позволял себе критические высказывания в адрес Украины и самого Зеленского.

«Польские политики крайне болезненно реагируют на демарши украинской стороны. Тут нужно отмечать, что Туск в большей степени, скажем так, настроен на поддержку Зеленского, чем Навроцкий. Навроцкий неоднократно отмечался достаточно критическими замечаниями в адрес Украины и Зеленского, в частности, поэтому со стороны Зеленского это был очень очевидный сигнал Навроцкому и плюс сигнал американцам, которые стоят за Туском, что украинско-польские отношения остаются неизменными. Но в целом это может в еще большей степени привести к размежеванию премьера и президента Польши», — сказал Камкин.

Ранее Зеленский жестко раскритиковал Навроцкого. Политик отметил, что имя Кароль не связано с монархическим титулом. Президент Украины также добавил, что сам он — «не князь Владимир».

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