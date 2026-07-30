Фуд-блогер похудел на 57 килограммов благодаря иностранной еде

Американец переехал в Великобританию и похудел на 57 килограммов

32-летний американец Рассел Валентайн рассказал, что переезд в Великобританию помог ему без усилий похудеть. Об этом сообщает Creatorzine.

По словам Валентайна, в США он мучился от проблем с лишним весом. Он задыхался во сне, не мог ходить по лестницам и чувствовал себя вяло. Ситуация усугублялась тем, что он работал фуд-блогером, за что его часто критиковали. «Мне говорили, чтобы я шел в спортзал, а не снимал на видео, как ем», — объяснил он.

Изнурительные тренировки и строгие диеты не помогали Валентайну. Его проблема решилась, только когда он переехал в Великобританию. По словам мужчины, в новой стране он стал замечать, что его вес уходит сам по себе. Так ему удалось сбросить 57 килограммов.

Мужчина уверен, что все дело в британской еде. По его мнению, в ней меньше консервантов, добавленного сахара и веществ, которые провоцируют аппетит. «Здесь более понятная маркировка и меньше порции — не американские», — добавил он.

Кроме того, в Великобритании Валентайн стал больше ходить. Теперь он проходит каждый день не меньше 12 тысяч шагов. «Переезд сюда без преувеличения спас мне жизнь», — заявил блогер.

Ранее сообщалось, что житель Великобритании Джеймс Нэш сбросил 70 килограммов за два года. Для этого он изменил две вещи в жизни: стал правильно питаться и активно заниматься футболом.

