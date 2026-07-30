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16:57, 30 июля 2026Экономика

Ведущую экономику Евросоюза накрыло самой высокой инфляцией

Bloomberg: Инфляция в Германии ускорилась до самого высокого уровня
Кирилл Луцюк

Фото: Sven Hansche / Shutterstock / Fotodom

Инфляция в Германии выросла до самого высокого уровня за последние три месяца. Об этом сообщило Bloomberg.

Оно сослалось на данные Федерального статистического бюро ФРГ, согласно которым потребительские цены в июле выросли на 2,8 процента в годовом исчислении. В июне речь шла о 2,4 процента. Причиной такой динамики издание называет возобновление боевых действий на Ближнем Востоке.

В II квартале 2026 года экономика Германии показала более значительный рост, нежели полагали эксперты. Ведущая экономика ЕС союза прибавила 0,2 процента. Такое развитие событий объяснили экспортом, который увеличился несмотря на геополитическую нестабильность.

Экономика еврозоны выросла на 0,4 процента, а Европейского союза — на полпроцента. Самые внушительные темпы показали Ирландия (плюс 3,9 процента), Литва (плюс 1,7 процента) и Швеция (плюс 1,4 процента). Самый низкий, нулевой результат зафиксировали в Бельгии и Австрии.

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