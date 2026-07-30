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12:27, 30 июля 2026 (обновлено: 12:28, 30 июля 2026)Экономика

В Евросоюзе нашли самую быстрорастущую экономику

Евростат: Во II квартале сильнее всего выросли экономики Ирландии и Литвы
Кирилл Луцюк

Фото: Ballygally View Images / Shutterstock / Fotodom

Во II квартале 2026 года экономика еврозоны выросла на 0,4 процента, а Европейского союза — на полпроцента. Об этом свидетельствуют данные Евростата.

Наибольший рост показали Ирландия (плюс 3,9 процента), Литва (плюс 1,7 процента) и Швеция (плюс 1,4 процента). Самый низкий, нулевой, результат зафиксировали в Бельгии и Австрии.

По данным Федерального статистического бюро ФРГ, во II квартале 2026 года экономика Германии выросла на 0,2 процента. Этот результат был обусловлен экспортом, который удалось нарастить несмотря на геополитическую нестабильность.

Также есть данные, что в июле деловая активность в еврозоне неожиданно вернулась к тому уровню, на котором находилась до начала ближневосточного конфликта. Соответствующий индекс, рассчитываемый S&P Global, вырос до 51,9, впервые с марта превысив пороговое значение 50. В Германии индекс неожиданно подскочил значительно выше 50, прервав трехмесячный спад, а во Франции спад замедлился до самого слабого уровня с февраля.

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