Лукашенко приказал навести порядок в месте распада СССР

Лукашенко приказал навести порядок в Беловежской пуще

Президент Белоруссии Александр Лукашенко приказал навести порядок в Беловежской пуще. Об этом сообщает БелТА в Telegram.

В этом месте в 1991 году было подписано Беловежское соглашение, ознаменовавшее распад СССР и создание СНГ. Документ подписали тогдашние президенты России и Украины Борис Ельцин и Леонид Кравчук, а также председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич.

«Там очень-очень много поваленных деревьев. Я недоволен тем, что творится в Беловежской пуще, надо порядок наводить. Я не могу там все поваленные деревья вырубить, порубить на дрова и так далее», — заявил Лукашенко.

Ранее Лукашенко прокомментировал закрытие Польшей границы с Белоруссией. Он назвал данные ограничения аферой.