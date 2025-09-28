Бывший СССР
Лукашенко назвал аферой закрытие Польшей границы с Белоруссией

Лукашенко прокомментировал закрытие Польшей границы с Белоруссией, назвав аферой
Мария Винар

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал недавнее закрытие Польшей границы с Белоруссией и назвал его аферой. Соответствующее интервью публикует журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

Лукашенко отреагировал на смелые, по его словам, заявления НАТО о намерении сбить белорусские самолеты и решение о закрытии границ. «Менее смелые решения и их действия — закрытие границы. К чему это привело? Это афера еще большая», — отметил он.

При этом белорусский лидер отметил, что польское правительство может говорить что угодно, но при этом сами граждане — неглупые люди. «Они своему правительству не дадут разбойничать, поэтому у меня не только надежда, но и вера в польский народ. Они не дадут его амбициям там разгуляться», — подчеркнул он.

Ранее Лукашенко заявил, что если страны НАТО собьют самолет , например, в Беловежской Пуще, то ответ последует мгновенно.

