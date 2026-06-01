14:53, 1 июня 2026Экономика

Главный поставщик сырья в ЕС столкнулся с риском массовых забастовок нефтяников

Reuters: Около 8 % норвежских нефтяников готовы выйти на забастовку с 5 июня
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Scott Barbour / Getty Images

Норвегия, ставшая после 2022 года главным экспортером сырья на европейский рынок, столкнулась с угрозой массовых забастовок представителей нефтяной отрасли. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные местных профсоюзов.

Почти 8 процентов работников морской нефтегазовой отрасли скандинавской страны предупредили о готовности участвовать в массовых забастовках с 5 июня. Речь идет о 617 из 8100 членов трех ведущих объединений: Styrke, Lederne и Safe. Если в обозримом будущем не удастся добиться прогресса в переговорах о повышении окладов, почти десятая часть участников крупнейших отраслевых профсоюзов выразили готовность отстаивать свои интересы в рамках уличных протестов.

Ключевой причиной стала недостаточно высокая индексация зарплат в сфере. В последнее время подавляющую часть надбавок стала съедать инфляция, которая ускорилась на фоне удорожания топлива из-за масштабных перебоев в поставках ближневосточных энергоресурсов в связи с перекрытием Ираном и США Ормузского пролива. Главным требованием работников стало повышение окладов выше инфляции. По итогам мая темпы роста потребительских цен в скандинавской стране составили 3,4 процента.

По итогам апреля Норвегия на фоне войны в Иране второй месяц подряд обновила рекорд по доходам от экспорта нефти. За второй весенний месяц показатель увеличился на 86 процентов в годовом выражении и достиг 6,7 миллиарда долларов. Еще 6 миллиардов (плюс 16,2 процента год к году) местные экспортеры заработали на продаже газа. Массовые забастовки работников отрасли, предупреждают эксперты, могут замедлить темпы роста нефтегазовых доходов страны.

