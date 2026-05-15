Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:57, 15 мая 2026Экономика

Европейская страна рекордно заработала на продаже нефти

Норвегия в апреле заработала на экспорте нефти рекордные 6,7 млрд долларов
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: NTB Scanpix / Reuters

В апреле Норвегия на фоне ближневосточного конфликта второй месяц подряд обновила рекорд по доходам от экспорта нефти. По оценкам Центрального статистического управления королевства (SSB), показатель достиг 6,7 миллиарда долларов, что на 86 процентов больше, чем годом ранее, передает РИА Новости.

По сравнению с также рекордным мартом, выручка увеличилась на 6,9 процента за счет нового роста нефтяных котировок. Старший советник ведомства Ян Олав Рерхус указал, что средняя стоимость сырья в прошлом месяце достигла 116 долларов за баррель — это самый высокий результат с июля 2022 года (в марте — 114 долларов за баррель).

При этом стране удалось нарастить объем поставок на 19,2 процента по сравнению с апрелем 2025 года, до 57,5 миллиона баррелей, что дало дополнительный доход.

Экспорт природного газа увеличился на 16,2 процента в годовом выражении, но упал на 20,9 процента в месячном — до шести миллиардов долларов. В целом общий экспорт страны вырос на 20,9 процента по сравнению с тем же периодом годом ранее, но упал на 11,8 процента к марту.

Профицит торгового баланса Норвегии в апреле составил 9,2 миллиарда долларов, что почти на 20 процентов меньше ожиданий аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.

Ранее сообщалось, что нефтегазовые доходы федерального бюджета России упали примерно на 20 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 855,6 миллиарда рублей. В Международном энергетическом агентстве (МЭА) одной из причин слабой динамики называют сложности с экспортом и добычей из-за атак украинских беспилотников на энергетическую инфраструктуру.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме назвали эффективный способ прекратить налеты дронов на Россию

    В России захотели изменить перечень стратегически значимых лекарств

    Интерес к работе в России мигрантов из Афганистана назвали взаимным

    СК отреагировал на массовое отравление воспитанников в кадетском корпусе

    УЕФА присудил Латвии поражение за отказ играть с Белоруссией

    Ближайший союзник России заявил о тесных связях с США

    Конфликт между россиянином и знакомым закончился стрельбой

    Российский полковник лишился звания из-за непомерного аппетита

    Российская коуч просрочила визу и захотела добиться бесплатного выдворения из Таиланда

    Страна БРИКС предложила Индии нефть

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok