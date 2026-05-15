Европейская страна рекордно заработала на продаже нефти

Норвегия в апреле заработала на экспорте нефти рекордные 6,7 млрд долларов

В апреле Норвегия на фоне ближневосточного конфликта второй месяц подряд обновила рекорд по доходам от экспорта нефти. По оценкам Центрального статистического управления королевства (SSB), показатель достиг 6,7 миллиарда долларов, что на 86 процентов больше, чем годом ранее, передает РИА Новости.

По сравнению с также рекордным мартом, выручка увеличилась на 6,9 процента за счет нового роста нефтяных котировок. Старший советник ведомства Ян Олав Рерхус указал, что средняя стоимость сырья в прошлом месяце достигла 116 долларов за баррель — это самый высокий результат с июля 2022 года (в марте — 114 долларов за баррель).

При этом стране удалось нарастить объем поставок на 19,2 процента по сравнению с апрелем 2025 года, до 57,5 миллиона баррелей, что дало дополнительный доход.

Экспорт природного газа увеличился на 16,2 процента в годовом выражении, но упал на 20,9 процента в месячном — до шести миллиардов долларов. В целом общий экспорт страны вырос на 20,9 процента по сравнению с тем же периодом годом ранее, но упал на 11,8 процента к марту.

Профицит торгового баланса Норвегии в апреле составил 9,2 миллиарда долларов, что почти на 20 процентов меньше ожиданий аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.

Ранее сообщалось, что нефтегазовые доходы федерального бюджета России упали примерно на 20 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 855,6 миллиарда рублей. В Международном энергетическом агентстве (МЭА) одной из причин слабой динамики называют сложности с экспортом и добычей из-за атак украинских беспилотников на энергетическую инфраструктуру.