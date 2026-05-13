Добыча нефти в России упала

МЭА сообщило о падении добычи нефти в РФ в апреле на 460 тысяч баррелей в сутки

По итогам апреля добыча нефти в России составила 8,83 миллиона баррелей в сутки, что на 460 тысяч хуже, чем годом ранее, и на 130 тысяч меньше, чем в марте. Об этом говорится в майском докладе о состоянии нефтяного рынка от Международного энергетического агентства (МЭА).

В последний раз сложнее ситуация в России была в мае-июле 2020 года (8,53-8,65 миллиона баррелей), когда из-за обрушения нефтяных котировок в связи с пандемией COVID-19 страны ОПЕК+ договорились урезать производство.

Текущий результат агентство объясняет ударами украинских дронов по экспортной и перерабатывающей инфраструктуре, то есть по портовым терминалам, нефтехранилищам, нефтепроводам и нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). Из-за атак емкости для хранения сырья переполняются, и добычу приходится тормозить.

Результат в целом соответствует обновленному макропрогнозу Минэкономразвития, в котором сказано о новом сокращении добычи.

Если в 2022 году российские нефтяники извлекли 535 миллионов тонн нефти, в 2023-м — 530,6 миллиона, в 2024-м — 516 миллионов, а в 2025-м — 511,4 миллиона тонн, то в этом году ожидается добыча 511 миллионов тонн, что станет самым низким результатом с 2009 года.

Ранее доклад «Региональная экономика» Банка России показал, что в первом квартале 2026 года добыча нефти в Уральском федеральном округе, в который входят ключевые российские нефтедобывающие регионы, снизилась из-за трудностей с морским экспортом.