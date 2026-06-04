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16:43, 4 июня 2026Экономика

Жители города в Кабардино-Балкарии утонули в мусоре

Жители города Прохладный жалуются на то, что у них не вывозят мусор
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Лента.ру

Жители города Прохладный в Кабардино-Балкарии жалуются на то, что фактически погрязли в мусоре: коммунальные службы не вывозят отходы, а жалобы не помогают. Об этом стало известно «Ленте.ру».

Жители республики, ранее сообщавшие о проблемах с вывозом мусора, отметили, что принципиального улучшения ситуации после начала работы регионального оператора «Экотехпром» пока не произошло. Местные неоднократно жаловались на проблемы с вывозом мусора в разных городах и селах республики. В августе 2025 года более 7400 человек подписали петицию с требованием прекратить сотрудничество с ООО «Экологистика» в качестве регионального оператора по вывозу отходов и выбрать другого оператора. 

С 15 мая этого года в Кабардино-Балкарии действует новый региональный оператор, однако ситуация не улучшилась. Жители Прохладного поделились с «Лентой.ру» фотодокументами, на которых видны горы мусора, и россияне опасаются, что из-за этого может случиться вспышка эпидемии. По их словам, мусор копится уже по меньшей мере три месяца. Люди требуют, помимо прочего, перерасчета платежей. Местные чиновники, по их словам, ограничиваются дежурными ответами, в действительности не решая проблему. Примечательно, что ранее в администрации КБР отчитались, что были приобретены бункеровозы для вывоза твердых коммунальных отходов. Проблема между тем характерна и для других населенных пунктов республики — в частности, Нальчика.

Ранее сообщалось, что жильцы одного из столичных жилых комплексов (ЖК) застройщика ПИК пожаловались на невывоз мусора в разгар жары. Речь идет о ЖК «Митинский лес», расположенном на северо-западе города. На фотографиях, сделанных одним из жильцов, можно увидеть переполненные мусорные баки и кучи отходов возле них.

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