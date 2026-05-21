Столичный ЖК застройщика ПИК утонул в мусоре в разгар жары

Жильцы ЖК застройщика ПИК на северо-западе Москвы пожаловались на невывоз мусора

Жильцы одного из столичных жилых комплексов (ЖК) застройщика ПИК пожаловались на невывоз мусора в разгар жары.

О том, что он фактически утонул в мусоре, сообщил Telegram-канал «Изнанка Москвы».

Речь идет о ЖК «Митинский лес», расположенном на северо-западе города. На фотографиях, сделанных одним из жильцов, можно увидеть переполненные мусорные баки, а также кучи отходов возле них. «Крысы и тараканы одобряют», — подписал публикацию автор.

