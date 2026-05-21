В России бабушек и дедушек предложили денежно премировать

15:46, 21 мая 2026Россия

Майя Назарова

Фото: DimaBerlin / Shutterstock / Fotodom

Депутат Госдумы Николай Новичков предложил выдавать зарплату бабушкам и дедушкам в России за воспитание внуков. Своей идеей о денежной премии он поделился с «Абзацем».

До этого губернатор Кировской области Александр Соколов решил выдавать 45 тысяч рублей бабушкам и дедушкам в регионе. Данные деньги положены тем, кто взял отпуск по уходу за ребенком вместо матери или отца. Соколов подчеркнул, что подобная инициатива позволит гражданам сохранить доход.

С главой Кировской области солидарен и Новичков. Он уверен, что финансовая поддержка старшего поколения положительно скажется на демографии. Пары будут охотнее решаться на прибавление, поскольку будут рассчитывать на поддержку родственников, отметил парламентарий.

Ранее председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в беседе с «Лентой.ру» подчеркнула, что российское законодательство способствовало тому, чтобы в стране были равные права на использование отпуска по уходу за ребенком как у супруги, так и у супруга.

