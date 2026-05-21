Силовые структуры
16:30, 21 мая 2026Силовые структуры

Адвокат пообещал спасти россиянку от дела о мошенничестве и попался сам

Адвоката, пообещавшего снять обвинения с москвички, заподозрили в мошенничестве
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В Москве задержали адвоката, который подозревается в особо крупном мошенничестве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном главке Следственного комитета России.

По версии следствия, в июне 2022 года адвокат Адвокатской палаты Москвы начал защищать жительницу столицы по обвинению в мошенничестве. В апреле 2025 года он убедил подзащитную, что может снять с нее обвинения, и попросил за эту «работу» шесть миллионов рублей. Помогать женщине юрист не планировал, а деньгами распорядился по своему усмотрению.

Как уточняют СМИ, речь идет об адвокате Игоре Поповском. Его подзащитную обвиняли в создании подложных документов о наследстве ради квартиры.

Ранее адвокат Александр Карабанов, известный как представитель многих звезд отечественного шоу-бизнеса, признал вину в мошенничестве в особо крупном размере.

