Путин оценил боеспособность белорусов

РИА: Путин оценил боевую готовность белорусских военных

Президент России Владимир Путин оценил боевую готовность белорусских военных. Его слова передает РИА Новости.

«Мне хочется особо отметить слаженную работу наших белорусских коллег и друзей», — рассказал президент, отметив, что вооружение применялось белорусскими военными грамотно и слаженно.

Российский лидер добавил, что ядерные учения России и Белоруссии укрепляют боевое братство стран, слаженность частей и соединений. В конце Путин поблагодарил президента Белоруссии Александра Лукашенко за выучку военных и их готовность к совместной работе.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что республика не собирается втягиваться в войну на Украине. Он добавил, что во вступлении Белоруссии в военный конфликт нет никакой необходимости, военной или гражданской.