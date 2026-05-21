Бывший СССР
17:27, 21 мая 2026

Путин оценил боеспособность белорусов

Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Russian Defense Ministry / Anadolu via Getty Images

Президент России Владимир Путин оценил боевую готовность белорусских военных. Его слова передает РИА Новости.

«Мне хочется особо отметить слаженную работу наших белорусских коллег и друзей», — рассказал президент, отметив, что вооружение применялось белорусскими военными грамотно и слаженно.

Российский лидер добавил, что ядерные учения России и Белоруссии укрепляют боевое братство стран, слаженность частей и соединений. В конце Путин поблагодарил президента Белоруссии Александра Лукашенко за выучку военных и их готовность к совместной работе.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что республика не собирается втягиваться в войну на Украине. Он добавил, что во вступлении Белоруссии в военный конфликт нет никакой необходимости, военной или гражданской.

