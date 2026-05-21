Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
18:22, 21 мая 2026СпортЭксклюзив

Тарасова отреагировала на решение сына Плющенко выступать за Азербайджан

Тарасова назвала личным делом решение сына Плющенко выступать за Азербайджан
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала личным делом решение сына Евгения Плющенко Александра (известного как Гном Гномыч) выступать за Азербайджан. Об этом она сообщила в разговоре с «Лентой.ру».

«Это их личное дело. Он сын своих родителей. Родители всегда помогают выбрать, где и с кем ребенку быть и тренироваться», — прокомментировала Тарасова.

Ранее 21 мая стало известно, что сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александр будет выступать за сборную Азербайджана. Федерация фигурного катания на коньках России дала 13-летнему спортсмену открепление. Если Международный союз конькобежцев одобрит переход, он сможет представлять Азербайджан на соревнованиях со следующего сезона.

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова отметила, что спортсмены и болельщики поймут решение семьи, однако обычные граждане могут его осудить.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сын Плющенко высказался о переходе под флаг Азербайджана

    В Минэнерго не заметили проблем с доступностью бензина в регионах

    Рассела Кроу сняли на теннисном корте после похудения на 26 килограммов

    Популярную российскую блогершу заблокировали в TikTok

    «Радиостанция Судного дня» передала два сообщения с восемью словами

    Тело туриста в одних трусах увидели насаженным на железную балку в Таиланде

    Российский байкер на ходу пнул полицейского

    Названы способы продлить жизнь смартфона

    В Москве соседи объединились и захватили парковку во дворе

    Внешность российской невесты взорвала соцсети

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok