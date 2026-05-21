Тарасова отреагировала на решение сына Плющенко выступать за Азербайджан

Тарасова назвала личным делом решение сына Плющенко выступать за Азербайджан

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала личным делом решение сына Евгения Плющенко Александра (известного как Гном Гномыч) выступать за Азербайджан. Об этом она сообщила в разговоре с «Лентой.ру».

«Это их личное дело. Он сын своих родителей. Родители всегда помогают выбрать, где и с кем ребенку быть и тренироваться», — прокомментировала Тарасова.

Ранее 21 мая стало известно, что сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александр будет выступать за сборную Азербайджана. Федерация фигурного катания на коньках России дала 13-летнему спортсмену открепление. Если Международный союз конькобежцев одобрит переход, он сможет представлять Азербайджан на соревнованиях со следующего сезона.

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова отметила, что спортсмены и болельщики поймут решение семьи, однако обычные граждане могут его осудить.