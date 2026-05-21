Тело туриста в одних трусах увидели насаженным на железную балку в Таиланде

Турист из Китая упал с балкона шестого этажа отеля в Таиланде и не выжил

Отдыхавший в Таиланде турист упал с балкона отеля и не выжил. Об этом сообщает The Pattaya News.

Утром 21 января полиция приехала по вызову в гостиницу Паттайи на улице Сой 17. Они увидели тело 33-летнего гражданина Китая в одних трусах, которое было насажено на железную балку, поддерживающую стеклянный навес над входом в здание.

Выяснилось, что китаец проживал вместе с другом в номере на шестом этаже. Его сосед спал в момент происшествия. В комнате офицеры обнаружили бутылки из-под алкогольных напитков и остатки закусок, но следов борьбы установлено не было. Точные обстоятельства происшествия остаются неясными, полиция продолжает расследование.

