19:39, 21 мая 2026

Ученых удивила фауна в зоне Чернобыльской АЭС

Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Ученые выяснили, что Чернобыльская зона отчуждения стала одним из крупнейших убежищ для диких млекопитающих в Европе. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the Royal Society B (PRSB).

Исследователи установили 174 фотоловушки в Чернобыльской зоне, заповедниках и обычных территориях северной Украины. Оказалось, что именно в зоне отчуждения и соседнем Древлянском заповеднике наблюдается наибольшее разнообразие животных. Там чаще фиксировали рысей, волков, лосей, благородных оленей и даже лошадей Пржевальского.

По словам ученых, ключевым фактором оказалось не радиационное загрязнение, а почти полное отсутствие людей. Ограниченный доступ, запрет охоты и низкая хозяйственная активность позволили животным восстановить популяции и занять территории, где раньше они почти исчезли. В небольших заповедниках и на обычных территориях показатели были заметно ниже.

Авторы работы считают, что исследование показывает важность крупных охраняемых территорий с минимальным вмешательством человека.

Ранее у животных из зоны отчуждения нашли признаки ускоренной эволюции.

