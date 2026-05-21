Боня потребовала с бывшей невесты Лепса миллионы рублей через суд

20:15, 21 мая 2026

Боня потребовала в суде 3 млн с бывшей невесты Лепса Кибы за моральный вред
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Блогерша Виктория Боня потребовала взыскать с бывшей невесты певца Григория Лепса, модели Авроры Кибы миллионы рублей через суд. Об этом сообщают «Известия».

Отмечается, что Боня требует с Кибы три миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда. Согласно материалам дела, бывшая возлюбленная Лепса опубликовала пост в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), где обвинила блогершу в интимных связях с женатыми мужчинами за деньги.

Боня подчеркнула, что такая информация наносит ее репутации вред и влияет на доверие к ней со стороны деловых партнеров. Она также добавила, что подобные слухи вредят ее несовершеннолетней дочери Анджелине.

Представитель Кибы же заявил, что не признает обвинений Бони. Он также отметил, что в материалах дела нет подтверждения того, что пост разместили с аккаунта модели.

Суд дал сторонам обвинения и защиты дополнительное время для того, чтобы они предоставили необходимые доказательства. Отмечается, что заседания будут проходить в июне.

О том, что Боня подала в суд на Кибу, стало известно в декабре 2025 года. С иском о защите чести и достоинства она обратилась в Кузьминский районный суд.

