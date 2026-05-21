Мужчина пережил нападение медведя рядом с домом

20:42, 21 мая 2026Из жизни

В Канаде черный медведь набросился на мужчину рядом с его домом
Юлия Юткина
Фото: Barbara Goldberg / Reuters

В городе Мишн, Канада, черного медведя, напавшего на мужчину, усыпили. Об этом пишет Sooke News Mirror.

Пострадавший Гордон Гвин столкнулся с хищником рядом с домом. Заметив медведя, мужчина попытался спастись в здании, но не успел: медведь набросился на него. Несмотря на это, Гвину удалось отбиться.

После пережитого мужчина позвонил в Службу охраны природы Британской Колумбии (BCCOS). Ее сотрудники прибыли к дому раненого и выследили напавшего на него медведя. Оказалось, что он не впервые приходил в город и уже не боялся людей. BCCOS посчитала хищника слишком опасным и расправилась с ним.

Ранее сообщалось, что в горном массиве Витоша бурая медведица растерзала человека. Это первое смертельное нападение медведя в Болгарии за 16 лет.

