14:07, 20 мая 2026

В популярной курортной стране медведица впервые за 16 лет растерзала человека

Юлия Юткина
Фото: Alexander Cher / Shutterstock / Fotodom

В горном массиве Витоша, Болгария, бурая медведица растерзала человека. Об этом сообщает CBS News.

Останки 35-летнего мужчины нашли в национальном парке популярной курортной страны. Судмедэкспертиза установила, что на него напала медведица. Предполагается, что она хотела защитить детеныша.

Это первое смертельное нападение медведя в Болгарии за 16 лет. До этого последний раз человек становился жертвой этого животного в 2010 году в горах Родопы.

Витоша — популярное место для пеших прогулок. Здесь обитает множество диких животных: олени, косули, кабаны, волки, а также 18-20 бурых медведей.

Местные власти напомнили, что в парке стоит гулять группами, создавать шум во время движения и не оставлять после себя еду.

Ранее сообщалось, что в Канаде медведь растерзал 27-летнего индийца. После с ним расправился случайный свидетель нападения, решив не дожидаться официальных лиц.

