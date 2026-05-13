Медведь растерзал мужчину

Медведь растерзал индийца на месторождении урана в Канаде

В Канаде медведь растерзал 27-летнего индийца. Об этом сообщает Global News.

Нападение произошло в пятницу на северо-востоке провинции Саскачеван, в 85 километрах от поселения Пойнтс-Норт-Лендинг. Прибывшие на место спасатели обнаружили останки мужчины и тушу медведя — в хищника выстрелил случайный свидетель нападения, который не стал дожидаться прибытия официальных лиц. Хищника отправили на вскрытие в ветеринарный колледж, находящийся за сотни километров от места нападения.

Как стало известно, жертвой оказался уроженец Индии. Мужчина приехал в Канаду три года назад и жил в Пентиктоне, Британская Колумбия, а на север отправился на временные заработки. В момент нападения он работал на месторождении Zoo Bay, которым управляет компания UraniumX Discovery Corporation, занимающаяся разведкой месторождений урана.

Министерство общественной безопасности провинции выразило соболезнования семье индийца и предупредило жителей о необходимости соблюдать осторожность в районах, где обитают медведи. Расследование инцидента продолжается при участии Королевской канадской конной полиции.

Ранее сообщалось, что медведи напали на двух братьев в Йеллоустонском национальном парке в США. Рядом с местом происшествия нашли следы по меньшей мере двух хищников.