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05:21, 6 июня 2026Мир

Иран нанес ответный удар по базам США

Рейтер: Иран атаковал военные базы США в ответ на удары по островам
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Ayal Margolin / JINI / Global Look Press

Иран нанес ответный удар по военным базам США на Ближнем Востоке. Об этом со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сообщает агентство Reuters.

«Иран нанес удары по базам США в регионе авиационными ракетами в ответ на атаку США по островам Сирик и Кешм», — указано в сообщении.

До этого США нанесли новые удары по Ирану, поразив радары в Горуке и на острове Кешм. «Американские войска сохраняют бдительность и готовы ответить на неоправданную иранскую агрессию в целях самообороны», — подчеркнуло центральное командование Пентагона (CENTCOM).

Ранее президент США Дональд Трамп намекнул на возвращение страны в состояние войны. «Мы пойдем быстро, потому что мне нужно возвращаться воевать с Ираном», — заявил он.

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