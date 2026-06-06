США нанесли удары по иранским радарам в Горуке и на острове Кешм

США нанесли новые удары по Ирану, поразив радары в Горуке и на острове Кешм. Об этом сообщает центральное командование Пентагона (CENTCOM) в соцсети Х.

Утверждается, что до этого американские вооруженные силы сбили четыре иранских беспилотника, направлявшихся в сторону Ормузского пролива. По данным ведомства, эти дроны представляли «непосредственную угрозу региональному морскому судоходству».

«Впоследствии американские войска нанесли удары по иранским радиолокационным станциям береговой охраны в Горуке и на острове Кешм, чтобы предотвратить дальнейшие атаки. Американские войска сохраняют бдительность и готовы ответить на неоправданную иранскую агрессию в целях самообороны», — указано в сообщении.

Ранее президент США Дональд Трамп намекнул на возвращение страны в состояние войны. «Мы пойдем быстро, потому что мне нужно возвращаться воевать с Ираном», — заявил он.