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02:28, 6 июня 2026Мир

США нанесли новые удары по Ирану

США нанесли удары по иранским радарам в Горуке и на острове Кешм
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Henry Nicholls / Reuters

США нанесли новые удары по Ирану, поразив радары в Горуке и на острове Кешм. Об этом сообщает центральное командование Пентагона (CENTCOM) в соцсети Х.

Утверждается, что до этого американские вооруженные силы сбили четыре иранских беспилотника, направлявшихся в сторону Ормузского пролива. По данным ведомства, эти дроны представляли «непосредственную угрозу региональному морскому судоходству».

«Впоследствии американские войска нанесли удары по иранским радиолокационным станциям береговой охраны в Горуке и на острове Кешм, чтобы предотвратить дальнейшие атаки. Американские войска сохраняют бдительность и готовы ответить на неоправданную иранскую агрессию в целях самообороны», — указано в сообщении.

Ранее президент США Дональд Трамп намекнул на возвращение страны в состояние войны. «Мы пойдем быстро, потому что мне нужно возвращаться воевать с Ираном», — заявил он.

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