Мужчина пожаловался на грусть своей девушки из-за необходимости использовать секс-игрушки

«Лента.ру»: Пользователь Reddit пожаловался на проблему, возникшую в интимной жизни

34-летний пользователь Reddit пожаловался на проблему, возникшую в его интимной жизни с девушкой, с которой они вместе уже семь лет. Как стало известно «Ленте.ру», причиной неурядиц в сексуальной сфере стала ее зависимость.

По словам мужчины, до отношений с ним его девушка никогда не достигала оргазма. Впервые она смогла испытать его, когда по настоянию бойфренда они добавили в интимную жизнь секс-игрушки. С тех пор пара регулярно использует их, благодаря чему девушка постоянно достигает кульминации. «Однако она переживает из-за зависимости от игрушек. Она грустит, что не может обойтись без них», — пожаловался автор и попросил других пользователей портала рассказать, как ему стоит поступить в этой ситуации.

В комментариях рассказчика заверили, что девушка перестанет переживать из-за своей зависимости, если он сможет убедить ее, что ему нравится их сексуальная жизнь. Многие мужчины добавили, что их девушкам тоже обязательно нужны игрушки, чтобы достичь оргазма.

Еще одна пользовательница порекомендовала технику, которая поможет научиться достигать оргазма благодаря стимуляции пальцами. «Она могла бы попробовать пройти с игрушкой 98 процентов пути. Затем нужно постараться пройти последние два процента до кульминации, используя руки. Поначалу это сорвет оргазм, но со временем может сработать», — посоветовала она.

Ранее мужчины и женщины, которые однажды моментально разочаровались в партнере, рассказали, почему это происходило. Один из пользователей признался, что его отношение к жене изменилось после того, как она отказалась оплачивать врача для 18-летней дочери.