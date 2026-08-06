Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
03:24, 6 августа 2026Забота о себе

Мужчина пожаловался на грусть своей девушки из-за необходимости использовать секс-игрушки

«Лента.ру»: Пользователь Reddit пожаловался на проблему, возникшую в интимной жизни
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: LightField Studios / Shutterstock / Fotodom

34-летний пользователь Reddit пожаловался на проблему, возникшую в его интимной жизни с девушкой, с которой они вместе уже семь лет. Как стало известно «Ленте.ру», причиной неурядиц в сексуальной сфере стала ее зависимость.

По словам мужчины, до отношений с ним его девушка никогда не достигала оргазма. Впервые она смогла испытать его, когда по настоянию бойфренда они добавили в интимную жизнь секс-игрушки. С тех пор пара регулярно использует их, благодаря чему девушка постоянно достигает кульминации. «Однако она переживает из-за зависимости от игрушек. Она грустит, что не может обойтись без них», — пожаловался автор и попросил других пользователей портала рассказать, как ему стоит поступить в этой ситуации.

В комментариях рассказчика заверили, что девушка перестанет переживать из-за своей зависимости, если он сможет убедить ее, что ему нравится их сексуальная жизнь. Многие мужчины добавили, что их девушкам тоже обязательно нужны игрушки, чтобы достичь оргазма.

Материалы по теме:
«Для многих это все еще табу» Россияне говорят о сексе с кем угодно, кроме партнера. Почему они боятся своих желаний?
«Для многих это все еще табу»Россияне говорят о сексе с кем угодно, кроме партнера. Почему они боятся своих желаний?
5 февраля 2022
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации. Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации.Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
30 ноября 2022
«Здоровому мужчине секс интересен до старости» От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
«Здоровому мужчине секс интересен до старости»От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
19 ноября 2022

Еще одна пользовательница порекомендовала технику, которая поможет научиться достигать оргазма благодаря стимуляции пальцами. «Она могла бы попробовать пройти с игрушкой 98 процентов пути. Затем нужно постараться пройти последние два процента до кульминации, используя руки. Поначалу это сорвет оргазм, но со временем может сработать», — посоветовала она.

Ранее мужчины и женщины, которые однажды моментально разочаровались в партнере, рассказали, почему это происходило. Один из пользователей признался, что его отношение к жене изменилось после того, как она отказалась оплачивать врача для 18-летней дочери.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Ресурс исчерпан». Залужный оценил прогресс Украины на поле боя и признал преимущество России
    Медсестра отчитала 89-летнюю пациентку и стала жертвой насмешек с ее стороны
    Папарацци сняли 52-летнюю Викторию Бекхэм в бикини на яхте
    В Грузии возбудили дело из-за лжи о российских туристах
    США захотели ускоренно принять санкции против России
    Вэнс назвал приоритет США по завершению конфликта с Ираном
    Трамп потребовал от Пентагона объяснений по одному вопросу
    Власти США раскрыли число выдворенных украинцев
    Названы особенно привлекательные для комаров люди
    Россиянка описала образ соотечественников за границей словами «люди с каменными лицами»
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok