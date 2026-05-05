Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
03:00, 5 мая 2026Забота о себе

Мужчины и женщины назвали причины моментально разочароваться в партнере

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Pormezz / Shutterstock / Fotodom

Мужчины и женщины, которые однажды моментально разочаровались в партнере, рассказали о своем опыте. Историями они поделились в разделе AskReddit на Reddit.

Один из пользователей рассказал, что его отношение к жене изменилось после того, как она отказалась оплачивать врача для их 18-летней дочери. Мужчина уточнил, что после этого принял решение развестись.

У нас был резервный фонд для покрытия медицинских расходов, и когда я попросил оплатить этот счет из этого запаса, она отказалась. Жена сказала, чтобы я никогда больше не просил ее оплачивать расходы взрослого ребенка

LordNoWhereпользователь Reddit

Другой пользователь отметил, что разочаровался в супруге после того, как перенес инсульт.

Когда у меня случился инсульт и я несколько минут не мог ни пошевелиться, ни даже моргнуть, она пригрозила выцарапать мне глаза, потому что ей показалось, что я странно смотрю на нее. А могла бы вызвать врача

hellvprпользователь Reddit
Материалы по теме:
«И не говорите мне, что она этого не заслужила» На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
«И не говорите мне, что она этого не заслужила»На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
16 ноября 2019
Как пережить развод? Советы психологов, которые помогут справиться с расставанием
Как пережить развод?Советы психологов, которые помогут справиться с расставанием
4 октября 2022

Одна женщина добавила, что разочаровалась в бывшем партнере 10 лет назад после того, как рассказала ему о своей детской мечте. Она рассказала, что всегда хотела написать книгу, а ее бойфренд стал единственным человеком, которому она рассказала об этом.

Я все больше и больше вдавалась в подробности, потому что он казался искренне заинтересованным. Это придало мне уверенности в том, что книга может получиться интересной. Когда я закончила, он расхохотался и сказал: «Это самое глупое, что я когда-либо слышал». Сейчас мне 29, и я до сих пор не написала ни строчки

Dandi21091987пользовательница Reddit

Ранее мужчины рассказали об особенностях женщин, о которых они узнали только после свадьбы. Так, для многих сюрпризом оказалось, что плач для многих женщин — это способ справиться со стрессом, а не знак серьезного кризиса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский объявил перемирие после угроз нанести удар по параду Победы в Москве. Что заставило президента Украины передумать?

    Новое заявление Минобороны об ударе по Киеву назвали «освежающим и отрезвляющим»

    Cерена Уильямс пришла на препати Met Gala и смутила публику откровенным нарядом

    Фицо решил не посещать парад Победы в Москве

    В России высказались об участии Евросоюза в переговорах по Украине

    Трамп пошутил насчет своего президентства

    Обама раскрыл удививший его факт о Трампе

    Любители публичных оргий захватили крупнейший в мире нудистский курорт

    Девушка навсегда заблокировала лучшего друга после одной сказанной им фразы

    Трамп высказался о сроке своего правления

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok