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Из жизни
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03:33, 6 августа 2026Из жизни

Названы особенно привлекательные для комаров люди

В США назвали факторы, делающие некоторых людей привлекательными для комаров
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: frank60 / Shutterstock / Fotodom

В США ученые назвали факторы, делающие некоторых людей особенно привлекательными для комаров. Об этом сообщает издание ScienceAlert.

Эксперимент провели специалисты Международного университета Флориды под руководством нейрогенетика Мэттью ДеДженнаро. Они пригласили 119 добровольцев из Майами и попросили каждого поместить руку в ольфактометр — длинную трубку для проверки реакции насекомых на запахи. С другого конца в устройство запускали комаров трех видов: желтолихорадочного, азиатского тигрового и южного домового.

Желтолихорадочные комары немного сильнее реагировали на мужчин. Два других вида с одинаковым энтузиазмом пили кровь и у мужчин, и у женщин. Некоторые участники эксперимента оказались исключительно привлекательны для комаров некоторых видов. Другие не вызывали у кровососущих насекомых ни малейшего интереса.

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У добровольцев, привлекавших особенно много комаров, обнаружили три вида бактерий, отсутствовавшие у людей, которых кусали реже: Corynebacterium kefirresidentii, Cutibacterium granulosum и эпидермальный стафилококк. По мнению авторов исследования, комары могут реагировать на присутствие этих бактериальных таксонов.

Ранее сообщалось, что студент Технологического института Джорджии в США добровольно подставил себя под укусы голодных комаров ради научного эксперимента. Он провел в комнате с сотней кровососущих насекомых четыре минуты.

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