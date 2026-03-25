20:28, 25 марта 2026

Студента отдали на съедение сотням голодных комаров

Олег Парамонов
Фото: frank60 / Shutterstock / Fotodom

Студент Технологического института Джорджии в США добровольно подставил себя под укусы голодных комаров ради научного эксперимента. Об этом рассказывает издание The Conversation.

Крис Цзо провел четыре минуты в комнате с сотней комаров. Для защиты от укусов у него был специальный костюм из сетки, но он не помог: комары все равно ухитрялись добраться до кожи. «Четыре минуты — это слишком долго», — написал студент научному руководителю, когда вышел из комнаты.

Цель эксперимента состояла в том, чтобы отследить траектории полета комаров и понять, как именно они выбирают жертв. После первого неудачного опыта Цзо стал надевать одежду с длинными рукавами, перчатки и маску. Позже вместо него на съедение комарам отдали черный пенопластовый шар с канистрой углекислого газа, который насекомые не могли отличить от человека.

Исследователи собрали огромное количество данных об этих насекомых и создали математическую модель их поведения. Как выяснилось, когда есть только визуальные ориентиры, комары пролетают мимо цели. Если они замечают источник углекислого газа, то летят медленнее. А если есть и ориентир, и углекислый газ, комары начинают кружить возле цели.

Ранее сообщалось, что на Филиппинах местным жителям предложили ловить комаров за деньги. За пять комаров дают одно филиппинское песо. Если пойманные насекомые еще двигаются, их уничтожают ультрафиолетом.

