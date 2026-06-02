14:12, 2 июня 2026

Главного редактора российского издания обвинили в вымогательстве и клевете

СК обвинил в вымогательстве 3 млн рублей и клевете главреда интернет-издания Тюмени
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

В Тюмени арестована главный редактор местного интернет-издания по обвинению в вымогательстве и клевете. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.
 
Женщину задержали с поличным при получении трех миллионов рублей от тюменского бизнесмена, с которого она требовала деньги за удаление порочащих материалов.
 
По версии следствия, в конце мая главред новостного издания получила исполнительный лист об удалении двух публикаций про коммерсанта. Однако, вместо этого она стала вымогать три миллиона рублей за удаление с сайта шести ранее опубликованных статей с клеветой о нем. При этом журналистка угрожала напечатать седьмой материал с порочными сведениями, если он не заплатит.

Ранее сообщалось, что бывший главный редактор Tatler Ариан Романовский, осужденный за вымогательство у главы «Ростеха», вышел на свободу.

