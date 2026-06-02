Львова-Белова раскрыла подробности о награжденных в Кремле многодетных семьях

Львова-Белова: Среди награжденных в Кремле были многодетные семьи с 10, 12 и 15 детьми

Многодетные семьи, которые получили государственные награды в Кремле, не только воспитывают большое количество детей, но и помогают им добиваться серьезных успехов во взрослой жизни. Об этом в беседе с «Царьградом» рассказала уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.

1 июня в Кремле состоялась церемония вручения орденов «Мать-героиня» и «Родительская слава». Среди награжденных были семьи, в которых воспитываются 10, 12 и даже 15 детей. По словам Львовой-Беловой, многие дети из этих семей уже выросли и нашли свое призвание. Среди них есть врачи, ученые и представители духовенства.

«Они понимают, что меры поддержки, которые существуют, они получают и стараются справляться, несмотря на большое количество детей, с теми вызовами, которые перед ними стоят, которые касаются жилья, машин и так далее», — отметила она.

Детский омбудсмен подчеркнула, что для больших семей особенно важна адресная помощь. Сегодня для них действуют различные меры поддержки, включая материнский капитал, семейную ипотеку и единое пособие.

Кроме того, в ряде регионов многодетным семьям предоставляют автомобили, а также помогают с переобучением, развитием собственного дела и ведением личного хозяйства через систему социальных контрактов.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что нет счастья большего, чем родительство, а государство, в свою очередь, продолжит создавать условия для роста числа многодетных семей в стране. Он также отметил, что число многодетных семей в стране растет.