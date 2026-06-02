Булановой отказали в актерской карьере и назвали речевым инвалидом

Татьяна Буланова вспомнила о неудачной попытке поступления в театральный вуз

Заслуженная артистка России Татьяна Буланова рассказала о неудачной попытке поступления в театральный институт. Ее слова передает Общественная служба новостей.

Буланова заявила, что хотела стать актрисой, но после школы ее не приняли в вуз из-за проблем с дикцией. Певица отметила, что до этого момента не подозревала о наличии у нее дефектов речи.

«Члены комиссии назвали меня речевым инвалидом и попросили покинуть аудиторию. Я, конечно, наплакалась тогда», — поделилась исполнительница.

