16:09, 2 июня 2026

Булановой отказали в актерской карьере и назвали речевым инвалидом

Татьяна Буланова вспомнила о неудачной попытке поступления в театральный вуз
Ольга Коровина

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Заслуженная артистка России Татьяна Буланова рассказала о неудачной попытке поступления в театральный институт. Ее слова передает Общественная служба новостей.

Буланова заявила, что хотела стать актрисой, но после школы ее не приняли в вуз из-за проблем с дикцией. Певица отметила, что до этого момента не подозревала о наличии у нее дефектов речи.

«Члены комиссии назвали меня речевым инвалидом и попросили покинуть аудиторию. Я, конечно, наплакалась тогда», — поделилась исполнительница.

Ранее Буланова сообщила, что никогда не выступает без старинного украшения, которое досталось ей по наследству. Она также призналась, что верит в ряд примет перед концертами и всегда выходит на сцену с левой ноги.

