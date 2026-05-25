Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
17:18, 25 мая 2026Культура

Буланова раскрыла обязательное правило перед выходом на сцену

Буланова заявила, что всегда выходит на сцену с левой ноги
Ольга Коровина

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Заслуженная артистка России Татьяна Буланова рассказала, что никогда не выходит на сцену без старинного украшения, которое досталось ей по наследству. Ее слова приводит Общественная служба новостей.

По словам исполнительницы, доставшееся от предков украшение позволяет ей лучше раскрыться во время выступления. Буланова также призналась, что верит в ряд примет перед концертами, как и многие артисты.

«Я всегда выхожу на сцену с левой ноги. И практика показала: если сделать иначе, то будут нежеланные последствия», — пояснила певица.

Ранее Буланова связала рост своей популярности с использованием амулета. Символ для защиты от негативного влияния ей подарил друг, якобы обладающий экстрасенсорными способностями. Певица призналась, что после этого к ней вернулась слава.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме высказались о взятии Одессы под контроль России

    Банк России повысил курс доллара

    Терешкова выбрала дочь вице-премьера сыграть ее в кино

    Путин разрешил применять армию России за рубежом еще в одном случае

    На Украине удар «Орешника» пересчитали в прилеты «Гераней»

    67-летний турист пригласил в номер отеля трансгендеров и лишился сотен тысяч рублей

    Раскрыты подробности нападения на исчезнувшего с сыном россиянина

    На трех федеральных трассах в России захотели изменить скоростной режим

    Популярной российской стримерше одобрили визу в Японию

    Страна НАТО выступила против посредничества ЕС в переговорах между Россией и Украиной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok