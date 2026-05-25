Буланова раскрыла обязательное правило перед выходом на сцену

Буланова заявила, что всегда выходит на сцену с левой ноги

Заслуженная артистка России Татьяна Буланова рассказала, что никогда не выходит на сцену без старинного украшения, которое досталось ей по наследству. Ее слова приводит Общественная служба новостей.

По словам исполнительницы, доставшееся от предков украшение позволяет ей лучше раскрыться во время выступления. Буланова также призналась, что верит в ряд примет перед концертами, как и многие артисты.

«Я всегда выхожу на сцену с левой ноги. И практика показала: если сделать иначе, то будут нежеланные последствия», — пояснила певица.

Ранее Буланова связала рост своей популярности с использованием амулета. Символ для защиты от негативного влияния ей подарил друг, якобы обладающий экстрасенсорными способностями. Певица призналась, что после этого к ней вернулась слава.