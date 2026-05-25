17:57, 25 мая 2026Авто

На трех федеральных трассах в России захотели изменить скоростной режим

«Ъ»: На трех федеральных трассах России могут увеличить скоростной лимит
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

На трех российских федеральных трассах могут повысить разрешенную скорость движения. О возможном увеличении скоростного лимита сообщили в пресс-службе Росавтодора, пишет «Коммерсантъ».

По информации издания, изменения могут затронуть участки трассы «Тавриды» в Крыму, а также трассы М-3 «Украина» и М-4 «Дон». На этих дорогах хотят увеличить максимальную скорость движения до 110 километров в час.

Сейчас, как отметили в Росавтодоре, на большей части «Тавриды» действует ограничение 90 километров в час, а основным условием для повышения лимита стала установка стационарного освещения. В агентстве подчеркнули, что треть всей дорожной сети Росавтодора работает в повышенном скоростном режиме, например, на М-11 «Нева» и на участке трассы М-4 «Дон» — там можно разгоняться до 130 километров в час.

Ранее в МВД заявили о необходимости оптимизации законодательства в области дорожного движения. В частности, официальный представитель ведомства Ирина Волк призвала к корректировке скоростного режима на федеральных трассах для повышения разрешенной скорости движения.

