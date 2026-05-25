22-летний россиянин отобрал у студента часы за 100 тысяч рублей в центре города

18:35, 25 мая 2026

22-летний уфимец отобрал у студента брендовые часы за 100 тысяч рублей
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Уфе 22-летний прохожий отобрал у студента роскошные часы люксовой марки. Об этом пишет местный Telegram-канал UTV.

По данным издания, инцидент случился ночью на центральной улице города. Молодой человек познакомился с юношей, у которого был брендовый аксессуар за 100 тысяч рублей. В один момент уфимец стал проявлять агрессию и отобрал украшение.

В результате российский студент обратился в полицию, которая смогла найти и задержать похитителя. Выяснилось, что ранее преступник уже был осужден за кражи и грабежи. При этом он заявил, что дорогие часы успел подарить своему 17-летнему товарищу.

В отношении россиянина вновь возбудили уголовное дело по статье 161 УК РФ («Грабеж»). Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее в мае в Петербурге женщина ограбила магазин под хитрым предлогом. Женщина надела на себя несколько вещей из кашемира, сказав продавцам, что вскоре в магазин придет ее муж и оплатит понравившееся позиции.

